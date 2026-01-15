Областна управа - Бургас в готовност да свика щаба за грипа
© Burgas24.bg
В момента заболеваемостта е под тази нужна, за да се обяви грипна епидемия. За да се случи това, то трябва да има над 236 заразени души на 10 000 население. Последните данни сочат, че заболелите са под 200. Няма и натиск върху здравната система в града.
Още по темата
/
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
09:10
Личен лекар: Очакваше се
12.01
Още от категорията
/
Спортният тотализатор дава над 25 хил. евро на Бургас за организацията на спортни и културни мероприятия
08.01
Димитър Николов: Очаквам ръководството на "Бургасбус" да коригира цената на билета и да спази закона
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Над 243 са вече подадените в НАП Бургас годишни данъчни деклараци...
17:28 / 14.01.2026
Съветници подадоха сигнал до КЗП за поскъпването на билетчето в Б...
16:14 / 14.01.2026
Получаваме безплатно 7 минни ловци от Белгия и Нидерландия
13:42 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.