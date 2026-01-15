От Областна администрация Бургас съобщиха за, че следят ситуацията и са в готовност да свикат Оперативния щаб за остри респираторни заболявания и грип. На този етап обаче това не е необходимо. От институцията са в постоянна комуникация с РЗИ и следят актуалните данни.В момента заболеваемостта е под тази нужна, за да се обяви грипна епидемия. За да се случи това, то трябва да има над 236 заразени души на 10 000 население. Последните данни сочат, че заболелите са под 200. Няма и натиск върху здравната система в града.