Областният управител на Бургас Добромир Гюлев връчи благодарствена грамота на Ивелин Арабаджиев - граничният полицай, спасил десетки ранени след трагедията с украински автобус край Малко Търново, за което Burgas24.bg вече съобщи.

"Възхищавам се на самообладанието, което е проявил в първия момент, защото смелостта човек като че ли трябва да я осмисли, а действията, които той е предприел веднага показват, че той не е имал време да мисли. Действал е изключително стабилно и професионално, което означава, че е полицай на място - това, което очаваме от тях", каза Гюлев пред журналисти предаде репортер на Bugras24.bg.

"Другото нещо, което ме накара да реагирам по този начин е чисто човешката ми благодарност, защото видях хората, които са изкарани от автобуса - колко бяха стресирани, изплашени. За секунда си представих какво е било в началото и ако този млад мъж не е бил там, за да им помогне нещата щяха да са много по-лоши", подчерта той.

'Високо оценявам работата, която органите на МВР извършват като цяло. Надявам се подобни примери да бъдат изваждани пред обществото, за да виждаме каква е 99% от работата на полицията. Те не са само лошите единици, които обикновено пълнят заглавията, а едни стабилни мъже", завърши областният управител на Бургас.