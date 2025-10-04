ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани последните 6 човека, които са потърсили съдействие
Областният управител на Бургас Владимир Крумов сподели, че към момента няма хора, които да очакват евакуация. “Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа".
Крумов обясни, че хората са били преведени в други хотелски комплекси, в които да пренощуват, защото в “Елените" още не е възстановено електрозахранването. Тепърва ще започне и разчистване.
“Днес в 9 часа ще заседава оперативния щаб на място и ще се вземат конкретни мерки, но през следващите дни ще бъде основно почистване, за да се установи какви са щетите, нанесени от потопа", каза той пред NOVA.
“Следващите дни ще бъде назначена комисия, която да извърши проверка как са издавани разрешителни за строеж в Бургас. Всички необходими действия ще бъдат предприети", каза Крумов.
Областният управител сподели, че се притеснява за задаващите се валежи, но подготовката е започнала още в началото на седмицата. “Преди това бедствие още във вторник след указание на министър-председателя сме превели цялата налична техника в готовност. В четвъртък бяха увеличени дежурните екипи многократно и е проверена цялата техника, съгласно плана за защита от бедствия, аварии и частни наводнения".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
09:43 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:47 / 04.10.2025
Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"
13:50 / 03.10.2025
Кметът: Това е абсолютен рекорд!
11:18 / 03.10.2025
Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
09:33 / 03.10.2025
Вижте как се събуди Бургас тази сутрин
09:28 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета