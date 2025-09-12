ЗАРЕЖДАНЕ...
Областният управител на Бургас призова да се изчистят реките преди настъпващата есен
"Надявам се повече да не се случват такива тежки месеци, каквито се случиха през лятото. Благодаря от името на държавата, защото получихме много голямо признание и от премиера, и от вътрешния министър за изключителната подготовка и работата по учебник", заяви той в приветсвие към присъстващите, предаде репортер на Burgas24.bg.
"Лятото мина, проблемите с пожарите минаха и е време да се възстановим малко, но трябва да бъдем нащрек, защото идва есента. Имаме лоши спомени от есента, когато се върнем назад във времето и трябва да сме готови", подчерта Крумов.
Той използва възможността да се обърне към кметовете на областта с призив да се отдаде нужното и специално внимание на почистването на речните корита предвид наближаващата есен и очакващите се по-големи дъждове в следващите месеци.
"Да направим така, че и през есента да бъдем спокойни. Жителите на област Бургас разчитаме много на вас", подчерта областният управител.
