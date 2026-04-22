Областният управител на област Бургас Добромир Гюлев връчи на директора на ОД на МВР-Бургас ст. комисар Николай Ненков благодарствена грамота. Повод за жеста е високата оценка на Гюлев към ръководния и списъчен състав на Областната дирекция при организирането и опазването на реда по време на изборите за народни представители за 52-то Народно събрание.

Благодарствената грамота се връчи на ст. комисар Ненков за проявена институционална коректност, ангажираност, добросъвестност и професионална отговорност при подготовката и провеждането на Парламентарни избори-2026 г. чрез предприемане на действия за пресичане на опитите за извършване на престъпления против политическите права на гражданите и гарантирането на честни, демократични и законосъобразни избори.