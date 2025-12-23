Сподели close
Новата сграда на поликлиниката за белодробни болести на Бургас ще започне работа съвсем скоро, обяви кметът на града Димитър Николов.

"Една наша отдавнашна мечта, която вече е факт. Съвсем скоро, в началото на следващата година можем да кажем, че ще започнем работа", заяви той.

Тя обслужва пациенти от няколко области, а условията в нея вече са на много високо ниво

"Пожелавам на д-р Трошанова и целия медицински екип по- малко пациенти и да се радват на добрите условия", добави кметът на Бургас.

Съвесем скоро в морския град трябва да отвори и детската болница, чието строителство също е на финалната права.