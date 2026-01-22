Четири ъглошлайфа - различни марки и модели, са задигнати за времето от 14 до 16 януари от магазин "Мосю Бриколаж“.В резултат на полицейските действия на служители от Четвърто районно управление – Бургас е установен и задържан крадецът – 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа“. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатите вещи. С прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок до 72 часа.