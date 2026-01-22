Обраха "Мосю Бриколаж" в Бургас, има задържан
В резултат на полицейските действия на служители от Четвърто районно управление – Бургас е установен и задържан крадецът – 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа“. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатите вещи. С прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Още от категорията
/
Бургас излиза на протест
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургаски шофьор хванат зад волана на наркотичен коктейл
17:27 / 21.01.2026
Важна стъпка за Бургас по пътя към титлата - Европейска столица н...
15:59 / 21.01.2026
Държавата прехвърли на Бургас терените за новото гробище в "Меден...
15:15 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.