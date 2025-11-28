Общественият посредник на Община Бургас Тодор Стамболиев сигнализира за сериозен случай, отразяващ националния проблем със забавените решения на ТЕЛК, който вече поставя в риск уязвими семейства в града.До институцията на обществения посредник е постъпила молба от Кр. Н. – единствен родител и личен асистент на своя син Н. Н., дете с 95% степен на увреждане, което се нуждае от постоянна рехабилитация и специални грижи. Въпреки че майката е подала документи за преосвидетелстване пред ТЕЛК в изискуемия законов срок, преписката е забавена от ТЕЛК – В. Търново.В резултат на това след изтичане на старото решение на 26 ноември 2025 г., детето остава без месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, а майката – без възнаграждението си като личен асистент, което е единственият им доход и е жизнено необходимо за лечението и рехабилитацията на детето.Според Стамболиев в този случай или има противоречие със закона, или той се тълкува превратно, или законодателството се нуждае от спешна промяна. Той аргументира твърдението си с нормата на чл. 101б, ал. 2 от Закона за здравето, според която, при подадено в срок заявление и забавена медицинска експертиза валидността на последното експертно решение се удължава до издаване на ново. От друга страна, чл. 26, ал. 7 от Закона за хората с увреждания, указва, че, индивидуалната оценка на потребностите продължава да действа без прекъсване. Според обществения посредник, това означава, че финансовата подкрепа и личната помощ не следва да бъдат спирани."Този случай е едновременно правно необоснован, административно неправилен и човешки болезнен. Отново най-нуждаещите се – дете с увреждане и неговият единствен родител – са поставени в ситуация, в която законно гарантирани права им се отнемат заради забавяне, за което те нямат вина!“, посочва Стамболиев.Тодор Стамболиев заявява, че ще сезира Омбудсмана на Република България с искане за съдействие, за уеднаквяване практиката чрез съответни указания към Агенцията за социално подпомагане, или за евентуална промяна в законодателството в посока на защита на правата на най-уязвимата група от обществото ни в подобни случаи.