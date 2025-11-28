Общественият посредник на Бургас сигнализира за сериозен проблем
©
До институцията на обществения посредник е постъпила молба от Кр. Н. – единствен родител и личен асистент на своя син Н. Н., дете с 95% степен на увреждане, което се нуждае от постоянна рехабилитация и специални грижи. Въпреки че майката е подала документи за преосвидетелстване пред ТЕЛК в изискуемия законов срок, преписката е забавена от ТЕЛК – В. Търново.
В резултат на това след изтичане на старото решение на 26 ноември 2025 г., детето остава без месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, а майката – без възнаграждението си като личен асистент, което е единственият им доход и е жизнено необходимо за лечението и рехабилитацията на детето.
Според Стамболиев в този случай или има противоречие със закона, или той се тълкува превратно, или законодателството се нуждае от спешна промяна. Той аргументира твърдението си с нормата на чл. 101б, ал. 2 от Закона за здравето, според която, при подадено в срок заявление и забавена медицинска експертиза валидността на последното експертно решение се удължава до издаване на ново. От друга страна, чл. 26, ал. 7 от Закона за хората с увреждания, указва, че, индивидуалната оценка на потребностите продължава да действа без прекъсване. Според обществения посредник, това означава, че финансовата подкрепа и личната помощ не следва да бъдат спирани.
"Този случай е едновременно правно необоснован, административно неправилен и човешки болезнен. Отново най-нуждаещите се – дете с увреждане и неговият единствен родител – са поставени в ситуация, в която законно гарантирани права им се отнемат заради забавяне, за което те нямат вина!“, посочва Стамболиев.
Тодор Стамболиев заявява, че ще сезира Омбудсмана на Република България с искане за съдействие, за уеднаквяване практиката чрез съответни указания към Агенцията за социално подпомагане, или за евентуална промяна в законодателството в посока на защита на правата на най-уязвимата група от обществото ни в подобни случаи.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.