За проблеми с отчитането на водомерите в Бургас сигнализира общественият посредник Тодор Стамболиев, видя"През последните месеци при мен постъпват все повече сигнали от граждани, свързани със забавено отчитане на водомерите, както и с възникнали проблеми след подмяната на механични водомери с дистанционни устройства. Особено притеснение буди фактът, че в редица случаи след извършената подмяна на водомерите, не се издават своевременно фактури за реално изразходваното количество вода. Това създава напълно основателни опасения сред хората, че натрупаните задължения за два и повече месеца могат да бъдат начислени наведнъж, което би довело до сериозно финансово затруднение за много домакинства", заяви Стамболиев."Като Обществен посредник считам тези сигнали за тревожни и изискващи незабавно внимание. Достъпът до коректна и навременна информация за потреблението и дължимите суми е основно право на всеки гражданин и гаранция за предвидимост и спокойствие в семейния бюджет", подчертава той.Стамболиев настоява дружеството "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да реагира незабавно и извърши необходимите проверки за изясняване на ситуацията, както и да предприеме съответните мерки за осигуряване на регулярност в отчитането и във фактурирането на дължимите от гражданите суми.