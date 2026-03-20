Общественият посредник на Бургас сигнализира за забавяне в отчитането на водомерите
©
"През последните месеци при мен постъпват все повече сигнали от граждани, свързани със забавено отчитане на водомерите, както и с възникнали проблеми след подмяната на механични водомери с дистанционни устройства. Особено притеснение буди фактът, че в редица случаи след извършената подмяна на водомерите, не се издават своевременно фактури за реално изразходваното количество вода. Това създава напълно основателни опасения сред хората, че натрупаните задължения за два и повече месеца могат да бъдат начислени наведнъж, което би довело до сериозно финансово затруднение за много домакинства", заяви Стамболиев.
"Като Обществен посредник считам тези сигнали за тревожни и изискващи незабавно внимание. Достъпът до коректна и навременна информация за потреблението и дължимите суми е основно право на всеки гражданин и гаранция за предвидимост и спокойствие в семейния бюджет", подчертава той.
Стамболиев настоява дружеството "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да реагира незабавно и извърши необходимите проверки за изясняване на ситуацията, както и да предприеме съответните мерки за осигуряване на регулярност в отчитането и във фактурирането на дължимите от гражданите суми.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.