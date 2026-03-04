Обществено обсъждане на Стратегията за развитие на културата в Бургас ще се проведе в Казиното
Бургас е сред малкото общини в България, които подготвят собствен стратегически документ в сферата на културата, изработен след задълбочено проучване на средата, интензивен диалог с творческите общности, както и анализ на съществуващите проблеми и потенциали.
Стратегията предлага конкретни решения, чрез които натрупаният местен символен капитал да бъде включен по-активно в живота на гражданите и да намери по-широко присъствие отвъд границите на града.
Документът е разработен от екип с водещо участие на д-р Любомир Кутин, д-р Невена Добрева и доц. д-р Тодор Ялъмов. Авторите очертават както постигнатото до момента, така и предизвикателствата пред развитието на културния сектор в дългосрочен план.
Стратегията включва три основни приоритета – Хоризонт, Мрежи и Приобщаване, както и 15 конкретни мерки за тяхното реализиране. Сред тях са:
• Усъвършенстване на планирането и координацията на културните дейности;
• Годишен мониторинг и обществен дебат;
• Подобряване на административния и експертен капацитет;
• "Дебюти: Бургас – територия на млади творци“;
• "Бургас – творческа дестинация“;
• "Култура за всички“;
• Опазване и социализация на културното наследство;
• Създаване на съвместни архиви;
• "Трансформация с изкуство“.
Основните инструменти за изпълнение на заложените цели са стратегическото планиране, прозрачността и постоянният обществен диалог.
В контекста на кандидатурата за Европейска столица на културата
Документът е разработен и в контекста на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Процесът на кандидатстване се разглежда като ключов инструмент за привличане на ресурси, създаване на партньорства и активизиране на международни културни мрежи. Потенциалното спечелване на титлата се възприема като катализатор за цялостна трансформация и устойчиво развитие на града.
Проектът на Стратегията е публикуван на сайта на Община Бургас, както и в Портала за обществени консултации strategy.bg.
Предложения за корекции и допълнения могат да се подават до 13 март. След това документът ще бъде внесен за разглеждане и одобрение от Общински съвет – Бургас.
Стратегията се разработва по проект "Бургас – пристан зелен на изкуствата“, в рамките на схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини BG-RRP-11.021“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
