Обществено обсъждане за три ПУП на територията на Бургас

© По-късно днес ще се състои присъствено обществено обсъждане на три подробни устройствени плана на територията на Община Бургас.



Първият от тях предвижда изграждането на нова улица и промени в регулацията на имоти в Зона "D“ на ж.к. "Меден рудник“.



Вторият е относно изменение на плана за улична регулация на бул. "Захари Стоянов“, който е част от същия квартал.



Третият е за промени в регулацията и застрояването на територията между плажната ивица и Южно Атанасовско езеро, в района, намиращ се на юг от "Черноморски солници“.



Срещата ще се проведе в стая 415 в сградата на Община Бургас и е с начален час 12:00 ч.