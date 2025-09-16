Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Обществено обсъждане за три ПУП на територията на Бургас
Автор: Николай Парашкевов 08:30Коментари (0)102
©
По-късно днес ще се състои присъствено обществено обсъждане на три подробни устройствени плана на територията на Община Бургас.

Първият от тях предвижда изграждането на нова улица и промени в регулацията на имоти в Зона "D“ на ж.к. "Меден рудник“. 

Вторият е относно изменение на плана за улична регулация на бул. "Захари Стоянов“, който е част от същия квартал.

Третият е за промени в регулацията и застрояването на територията между плажната ивица и Южно Атанасовско езеро, в района, намиращ се на юг от "Черноморски солници“.

Срещата ще се проведе в стая 415 в сградата на Община Бургас и е с начален час 12:00 ч.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
"Бургасбус" иска да тегли кредит за нови електробуси
08:48 / 16.09.2025
Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, ...
19:28 / 15.09.2025
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
17:41 / 15.09.2025
Училищният звънец огласи двора на Дневен център "Приморски парк"
17:18 / 15.09.2025
Затварят част от бургаска улица
17:10 / 15.09.2025
157 ученици за първи път прекрачиха прага на Английската гимназия...
16:30 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
20:28 / 14.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Конфликт Израел-Газа
Поскъпване на хранителните продукти
Национален отбор на България по волейбол
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: