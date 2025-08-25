© виж галерията Поредна обществена кампания проведоха Сдружение "Младите лекари" и Община Бургас. Заедно с екипа на Домашен социален патронаж Бургас те проведоха среща с хората от третата възраст под мотото "В ритъм за здраве".



Инициативата събра на едно място около 40 участници в уютната конферентна зала на Експозиционен център "Флора Бургас“.



По време на срещата беше представена и "Лилавата гривна“ – иновативно решение на Домашен социален патронаж - Бургас в помощ на хора с деменция, улесняващо тяхното разпознаване и безопасно прибиране у дома.



Началото постави физиотерапевтът Деница Паянтова от Домашен социален патронаж, която с много настроение показа лесна и приятна гимнастика. След това д-р Лина Хаджиилиева - специалист гастроентеролог и член на УС, изнесе интересна лекция на тема "Здравословно хранене – в основа на пълноценния живот“. Д-р Диляна Стоянова - специалист ендокринолог, се включи с полезна беседа за "Хранене при остеопороза и с грижа за костите“.



След това последваха лекции на: д-р Стамен Пишев – кардиолог и председател на Сдружение "Младите лекари“, д-р Диян Господинов – кардиолог и изпълнителен директор на сдружението, д-р Диляна Стоянова – ендокринолог и член на УС на сдружението, д-р Владимир Македонски – кардиолог и член на сдружението и Диян Бойчев – медицински сътрудник.



Лекарите проведоха скрининг с измерване на артериално налягане и кръвна захар на потребителите, както и консултации за здравословен начин на живот и насоки за редовна профилактика.