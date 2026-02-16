Община Бургас: Не горете отпадъци – замърсяват въздуха и застрашават здравето
Процесът на изгаряне на отпадъци е труден за установяване, но има ясно изразено негативно въздействие върху здравето и качеството на въздуха. Отоплението с твърдо гориво – дърва и въглища – е съпроводено с отделяне на продукти от горенето като въглероден диоксид, въглероден оксид (при непълно изгаряне), азотен и серен диоксид, както и фини прахови частици.
В зависимост от тяхната концентрация и атмосферните условия, тези замърсители могат да окажат сериозно дразнещо въздействие върху дихателните пътища, очите и лигавиците и да предизвикат кашлица, кихане и затруднено дишане, особено при деца, възрастни хора и лица с хронични заболявания.
Част от отделяните при горенето прахови частици са по-едри и тъмни, видими с невъоръжено око под формата на сажди или гъст дим. Именно поради това периодично се наблюдава отделяне на тъмен дим и разпространение на силно неприятна миризма от комините на сгради, отоплявани на твърдо гориво.
В тази връзка напомняме на гражданите, че изгарянето на отпадъци е забранено. Недопустимо е използването за отопление на пластмаси, гуми, текстил, ПДЧ, шперплат, стари мебели, опаковки и други битови или строителни отпадъци. Тези материали при горене отделят силно токсични вещества, които сериозно замърсяват въздуха и застрашават здравето на всички.
Дървесината, използвана за отопление, следва да бъде чиста, суха и необработена. Не бива да се използват лакирани, боядисани или импрегнирани дърва, тъй като при изгарянето им се отделят опасни химични съединения.
Спазването на тези изисквания е отговорност на всеки от нас. Чистият въздух е общо благо, а грижата за него започва от личния избор и ежедневните ни действия. Със съзнателно и отговорно поведение можем да намалим замърсяването и да допринесем за по-здравословна жизнена среда за всички.
Проф. Стоянович: Жените са онези, които поддържат героизма и често остават в сянката на историческия разказ
