Община Бургас даде старт на информационната кампания за Giro d'Italia
©
Информация за етапите от маршрута за Обиколката на Италия, организационна схема на движение, рекламна и информационна кампания беше представена и обсъдена с хотелиерския бранш, местата за настаняване, заведения и атракциони в града. Това се случи на дискусия в КЦ "Морско казино“, като срещата е още една стъпка напред в популяризиране на историческото за града събитие.
Кметът Димитър Николов сподели, че 2 100 са само участниците и треньорите в екипите, които ще пристигнат в Бургас, като само от Италия се очакват между 3 000 и 5 000 фенове на колоездачния спорт. Отборите в Grande Partenza са 23 от цял свят. За първи път ще се проведе такова мащабно събитие, което ще бъде концентрирано в и около Бургас.
"Това е уникална възможност за туристическия бранш и всички представители на обществения живот, надяваме се всички вие да сте наши партньори в това предизвикателство. Организацията на движение ще е по-сериозна и всички трябва да са информирани“, коментира Николов. Той насърчи присъстващите да обърнат внимание на обектите си визуално да ги приобщят към събитието. По този начин те ще покажат гостоприемство и максимално ще се възползват от туристическия поток.
Присъстващите в залата на "Морско казино“ получиха и специално разработени стикери за събитието, с които се включват в общата рекламна кампания за Обиколката на Италия. Те са отличителен символ за подкрепа на Обиколката на Италия. От следващата седмица същите стикери ще са налични в Туристически информационен център – Часовника до сградата на Община Бургас.
Директорът на ОП "Туризъм“ Радовеста Стюърт акцентира, че тази среща е само начало на комуникацията и представянето на информационната и рекламна кампания на Община Бургас , свързана с Giro d’Italia.
Тя представи важни акценти, свързани с организацията на движение, която в момента се финализира и ще бъде представена с възможни обходни маршрути и буферни паркинги. На 6 май Бургас ще е домакин и на грандиозно събитие, свързано с представяне на отборите участници. В момента се уточнява неговото провеждане като локация и програма.
В рамките на информационната среща бе представена и специално разработена платформа – info.gotoburgas.com, която предстои да стартира в близките дни и да предоставя полезна и интересна информация, свързана както с Giro d’Italia, така и с престоя на туристите в града в рамките на събитието.
В него и различните бизнеси ще могат да се включат със своите обекти чрез регистрация. Презинтиран бе и Go to Burgas Assistant – нова, дигитална услуга в помощ на българските и чуждестранните туристи да организират лесно своя престой в морския град. Приложението съвсем скоро ще бъде налично за безплатно сваляне в Google app store и Apple Store, съответно разработено за андроид и Iphone.
Сериозен акцент в подготовката на Община Бургас ще бъде и широка информационна кампания, свързана с организацията на движение в периода 6-9 май, както и възможностите за паркиране и спокойно придвижване на бургазлии. Тя ще включва видеоклип, аудио клип, брошури, винили и плакати на ключови локации в града, както и сериозно присъствие в социалните мрежи.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.