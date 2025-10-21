"Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, в партньорство с Община Бургас, отчита значителен напредък по изпълнението на проект "Инвестиции в развитието на индустриален парк Бургас“, финансиран съгласно Договор № BG-RRP-3.007-0004-C01 по процедура BG-RRP-3.007 “Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)", в рамките на приоритетна ос "Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е свързан с изграждането на Фаза 2 на Индустриален и логистичен парк – Бургас, разположена на територията на ПЗ "Юг - Запад“.Строителните дейности се разгръщат на площ от над 140 декара имоти за публична инфраструктура и включват изграждането на:Довеждаща инфраструктура за нуждите на зоната - реконструкция на ул. "Търговска“, улично осветление и дъждовна канализация;Вътрешна инфраструктура в границите на индустриалната зона – ВиК мрежи, улично осветление, тръбопроводи за електрическо захранване на отделните имоти, улична мрежа, мрежа от велосипедни алеи и крайулично озеленяване, система за видеонаблюдение.Общият размер на инвестицията възлиза на 39 193 098,65 лв., от които 25 729 605,23 лв. – безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост.Фокус върху устойчиво индустриално развитиеОсновната цел на проекта е подобряване на бизнес средата и създаване на по-добри условия за привличане и дългосрочно задържане на инвеститори, като по този начин се утвърждава позицията на Бургас и общината като икономически и индустриален лидер в региона.Новата индустриална зона предлага възможности за инвестиция на площ от 450 декара с отлична комуникационна и транспортна свързаност. С цялостното изграждане на необходимата довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура се осигурява устойчивото управление на територията с грижа за природата и принос към качеството на градската среда.Бургас – град на иновациите и инвестициитеЧрез реализацията на този проект Община Бургас и "Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД продължават последователната си политика за развитие на модерна индустриална база, която да подкрепя местния бизнес и да привлича стратегически инвеститори от страната и чужбина.С изграждането на Фаза 2 на Индустриален и логистичен парк – Бургас се създават възможности за разкриване на над 700 нови работни места с добавена стойност за местната икономическа екосистема. Проектът е част от стратегията за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Бургас до 2027 г. в рамките на приоритета за насърчаване на икономическата активност, технологичните иновации и дигитализацията.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския Съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.