Димитър Николов, внесена за разглеждане в Общинския съвет, съобщиха от Община Бургас.
Искането обхваща три самостоятелни обекта – зрителна зала с капацитет 540 места и обща площ близо 1000 кв. м, както и помещенията на библиотеката, разположени на няколко нива. Намерението на Община Бургас е пространствата да се използват за култура и изкуство и да разширят възможностите за провеждане на театрални постановки, концерти, фестивали и други културни събития.
Поводът за инициативата е нарастващата нужда от допълнителни арт пространства в града. Съществуващите културни зали в Бургас са натоварени с богат културен афиш, а интересът от страна на гостуващи театри, творчески формации и културни проекти постоянно расте. Само в периода 2020–2024 г. в общинските зали са реализирани над 440 представления.
След проведени разговори между представители на Община Бургас, Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело“ е постигнато принципно съгласие пространствата да бъдат предоставени за управление на общината. Министърът на отбраната е изразил положително становище, като е уточнено, че това ще стане след обособяването им като самостоятелни обекти в Кадастралната карта и с решение на Министерския съвет.
Община Бургас вече е изготвила и съгласувала проект за изменение на кадастралната карта, а от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“ е получено официално положително становище. Общината е заявила готовност да осигури собствен финансов ресурс за реновиране и модернизиране на залата и библиотечните пространства, така че те да отговарят на съвременните изисквания на публиката и културните организации.
С предложеното решение Общинският съвет трябва да даде съгласие да бъде отправено официално искане до Министерския съвет и да възложи на кмета да предприеме всички необходими действия по реализацията на проекта.
