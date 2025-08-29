Община Бургас купува електрически велосипеди за 500 000 лева

© Община Бургас има намерението да закупи 100 нови електрически велосипеда и същевременно да надгради електронната система за отдаването им, научи Burgas24.bg.



За целта местната администрация е обявила обществена поръчка, в която са записани: доставка на електрически велосипеди, интеграция към съществуващ софтуер за управление, мониторинг и плащане, ссигуряване на комуникационна свързаност, настройка, оживяване и тестване на системата, както и гаранционна поддръжка.



При евентуално сключване на договор между Общината и изпълнителя, срокът за изпълнение на поръчката е 10 дни. Гаранционният срок на оборудването трябва да е не по-малко от две години.



Обществената поръчка е на стойност около 500 000 лв.



Велосипедите трябва да са с алуминиеви рамка и вилка. Батерията да е литиево-йоннa 36V, 360Wh. Моторът трябва да е с мощност от поне 250W. Изискванията са за хидравлични спирачки и поне девет скорости. Колелата ще са с LCD дисплей и ще поддържат система за електронно отключване и заключване.



В момента Бургас притежава съществуваща платформа и мобилно приложение (Burgas Bikes) за управление и споделяне на електрически велосипеди.



Комуникацията между мобилното приложение и административния панел се осъществява, чрез уеб услуги, които са стандартизирани начини за взаимодействие между различни софтуерни компоненти върху интернет.



Има подсигурена интеграция между софтуера и съществуващите велосипеди, както и интеграцията за извършване на плащанията, чрез виртуален ПОС терминал.