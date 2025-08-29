ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Община Бургас купува електрически велосипеди за 500 000 лева
За целта местната администрация е обявила обществена поръчка, в която са записани: доставка на електрически велосипеди, интеграция към съществуващ софтуер за управление, мониторинг и плащане, ссигуряване на комуникационна свързаност, настройка, оживяване и тестване на системата, както и гаранционна поддръжка.
При евентуално сключване на договор между Общината и изпълнителя, срокът за изпълнение на поръчката е 10 дни. Гаранционният срок на оборудването трябва да е не по-малко от две години.
Обществената поръчка е на стойност около 500 000 лв.
Велосипедите трябва да са с алуминиеви рамка и вилка. Батерията да е литиево-йоннa 36V, 360Wh. Моторът трябва да е с мощност от поне 250W. Изискванията са за хидравлични спирачки и поне девет скорости. Колелата ще са с LCD дисплей и ще поддържат система за електронно отключване и заключване.
В момента Бургас притежава съществуваща платформа и мобилно приложение (Burgas Bikes) за управление и споделяне на електрически велосипеди.
Комуникацията между мобилното приложение и административния панел се осъществява, чрез уеб услуги, които са стандартизирани начини за взаимодействие между различни софтуерни компоненти върху интернет.
Има подсигурена интеграция между софтуера и съществуващите велосипеди, както и интеграцията за извършване на плащанията, чрез виртуален ПОС терминал.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Много населени места в Бургаско остават без вода днес заради авар...
10:19 / 29.08.2025
Закопчаха оборотен дилър в "Победа"
09:08 / 29.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бур...
08:54 / 29.08.2025
Полицията хвана трима с половин кило амфети край Ветрен
08:40 / 29.08.2025
От днес затварят част от още една бургаска улица
05:00 / 29.08.2025
Инструктор, след трагичния инцидент в Несебър: Все едно падна няк...
21:15 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета