|Община Бургас купува оборудване за противопожарните служби в Бургас
С днешното решение Общината ще закупи общо 100 броя противопожарните шлангове тип "D" с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.
Двете противопожарни служби в Бургас са едни от най-натоварените в страната. При многото пожари през това лято не малка част от въпросните противопожарни шлангове тип, с които разполагат пожарните автомобили на районните служби, са били частично или напълно унищожени. Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас.
