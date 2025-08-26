Община Бургас купува оборудване за противопожарните служби в Бургас

© Burgas24.bg Община Бургас ще закупи противопожарни шлангове тип "D" за нуждите на двете районни служби в Бургас. Предложението на кмета Димитър Николов бе прието единодушно от местния парламент, предаде репортер на Burgas24.bg.



С днешното решение Общината ще закупи общо 100 броя противопожарните шлангове тип "D" с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.



Двете противопожарни служби в Бургас са едни от най-натоварените в страната. При многото пожари през това лято не малка част от въпросните противопожарни шлангове тип, с които разполагат пожарните автомобили на районните служби, са били частично или напълно унищожени. Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас.