Община Бургас продължава с проекта "Топъл обяд"
Услугата "топъл обяд“ се предоставя безплатно, след извършен подбор, и е насочена към хора в риск от бедност и социална изолация, съобщи пред БНР-Бургас Валентина Станкова, управител на Домашния социален патронаж:
"180 души ползват услугата "топъл обяд", като Община Бургас е единствената в страната, която предоставя услугата безплатно. По програмата храната трябва да се взима от пунктове или обществени трапезарии, но тъй като нашите екипи посещават ежедневно ползватели в цялата община, решихме че тази храна може да се носи до адресите, за да сме в подкрепа на нуждаещите се! Те са хора с ниски доходи под 390 евро месечно, възрастни, самотно живеещи... Проверяваме доходите им чрез "Социално подпомагане" и ако отговарят на условията, при освобождаване на място ги включваме в програмата."
Станкова уточни, че "топлия обяд" включва супа, основно ястие, хляб и два пъти седмично десерт.
Желаещите да кандидатстват за включване в услугата могат да подадат необходимите документи на адрес: гр. Бургас, ул. "Странджа“ № 15–19, Домашен социален патронаж.
Телефон за допълнителна информация: 0886 708 555.
