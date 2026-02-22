Община Бургас продължава изпълнението на дейностите по проекта "Топъл обяд“, след като подписа допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ. С подписания документ се осигурява допълнителен финансов ресурс, който позволява удължаване на предоставянето на социалната услуга до 30 юни тази година. Проектът се реализира по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.Услугата "топъл обяд“ се предоставя безплатно, след извършен подбор, и е насочена към хора в риск от бедност и социална изолация, съобщи пред БНР-Бургас Валентина Станкова, управител на Домашния социален патронаж:"180 души ползват услугата "топъл обяд", като Община Бургас е единствената в страната, която предоставя услугата безплатно. По програмата храната трябва да се взима от пунктове или обществени трапезарии, но тъй като нашите екипи посещават ежедневно ползватели в цялата община, решихме че тази храна може да се носи до адресите, за да сме в подкрепа на нуждаещите се! Те са хора с ниски доходи под 390 евро месечно, възрастни, самотно живеещи... Проверяваме доходите им чрез "Социално подпомагане" и ако отговарят на условията, при освобождаване на място ги включваме в програмата."Станкова уточни, че "топлия обяд" включва супа, основно ястие, хляб и два пъти седмично десерт.Желаещите да кандидатстват за включване в услугата могат да подадат необходимите документи на адрес: г