Община Бургас ремонтира 750 м. улици в ЦГЧ
©
За целта местната администрация е обявила обществена поръчка за изготвяне на технически инвестиционни проекти.
Става въпрос за общо 6 отсечки, които са:
ул.“Антим I“ от о.т. 205 – 215а до о.т.215 /ПИ с идентификатор 07079.618.49 по КК на гр. Бургас/, с дължина 60м;
ул. "Емил де Лавеле“ – от о.т. 207 до о.т. 214 /ПИ с идентификатор 07079.618.56 по КК на гр. Бургас/, с дължина 65м;
ул. “Славянска“ – от о.т. 300 до о.т. 211 /ПИ с идентификатор 07079.618.65 по КК на гр. Бургас/, с дължина 62м;
ул. "Крали Марко“ – от о.т. 301а – 301 до о.т. 302 /ПИ с идентификатор 07079.618.75 по КК на гр. Бургас/, с дължина 85м;
ул. "Филип Кутев“ – от о.т. 194 – 215 – 214 – 212 – 211 – 302 – 784 – 130 до о.т. 187 /ПИ с идентификатор 07079.618.107 по КК на гр. Бургас/, с дължина 320м;
ул. "6-ти септември“ – от о.т. 212 до о.т. 213 /ПИ с идентификатор 07079.618.111 по КК на гр. Бургас/, с дължина 80м;
Кандидатите по обществената поръчка трябва да са способни да изготвят техническите проекти в рамките на до 180 дни.
Обществената поръчка е на стойност 67 550 лв. без ДДС, а средствата са осигурени от бюджета на Община Бургас.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма авария остави част от Бургас без вода!
23:55 / 15.12.2025
Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
21:30 / 15.12.2025
Гласуват отпускането на допълнителни средства за филиала на НАТФИ...
14:17 / 15.12.2025
Закупуването на нов концертен роял за младите музикални таланти о...
13:56 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.