Община Бургас започва процедура за реализирането на дейности, свързани с рехабилитация на близо 750 м. от няколко обслужващи улици в ЦГЧ част на града, видяЗа целта местната администрация е обявила обществена поръчка за изготвяне на технически инвестиционни проекти.Става въпрос за общо 6 отсечки, които са:от о.т. 205 – 215а до о.т.215 /ПИ с идентификатор 07079.618.49 по КК на гр. Бургас/, с дължина 60м;– от о.т. 207 до о.т. 214 /ПИ с идентификатор 07079.618.56 по КК на гр. Бургас/, с дължина 65м;– от о.т. 300 до о.т. 211 /ПИ с идентификатор 07079.618.65 по КК на гр. Бургас/, с дължина 62м;– от о.т. 301а – 301 до о.т. 302 /ПИ с идентификатор 07079.618.75 по КК на гр. Бургас/, с дължина 85м;– от о.т. 194 – 215 – 214 – 212 – 211 – 302 – 784 – 130 до о.т. 187 /ПИ с идентификатор 07079.618.107 по КК на гр. Бургас/, с дължина 320м;– от о.т. 212 до о.т. 213 /ПИ с идентификатор 07079.618.111 по КК на гр. Бургас/, с дължина 80м;Кандидатите по обществената поръчка трябва да са способни да изготвят техническите проекти в рамките на до 180 дни.Обществената поръчка е на стойност 67 550 лв. без ДДС, а средствата са осигурени от бюджета на Община Бургас.