Община Бургас с отличие

© Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“ връчи своите годишни награди, с които отличава постиженията на областни и общински администрации към повишаването на безопасността на движението по пътищата в страната. Наградите целят да популяризират добрите практики, устойчивите политики и реалните резултати в опазването на човешкия живот и здраве по пътищата. Сред отличените тази година са общините Бургас, Сунгурларе и Сливен.



Община Бургас е отличена като голяма община с целенасочена и последователна политика по пътна безопасност. В мотивите от агенцията посочват реализираното текущо поддържане и капиталови инвестиции в рискови участъци. Ежемесечните обходи и детайлното обследване на инфраструктурата – над 80% от уличната мрежа и 100% от общинските пътища – показват, че безопасната мобилност е стратегически приоритет за местната власт, поясняват от държавния орган.



В категорията "Обследване и документиране на пътната и уличната мрежа“ са отличени общините с най-голям напредък в управлението на пътната инфраструктура чрез събиране и анализ на данни.



Призът за голямо общината е за Сливен с постигнато 100% обследване на над 1 000 км улична и пътна мрежа. Само за една година делът на обследваните улични участъци нараства от 24% до пълно покритие. Събраната информация ще подпомогне бъдещото насочване на инвестиции към най-рисковите участъци и ще увеличи административния капацитет за управление на пътната безопасност на терен, смятат от агенцията.



Оттам отбелязват още, че Община Сунгурларе е реализирала впечатляващ напредък - при обща дължина на инфраструктурата от 286 км, до 2025 г. е постигнато 100% обследване на уличната мрежа и нарастване от 15% до 98% при пътната мрежа.