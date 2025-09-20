ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Бургас с отличие
Община Бургас е отличена като голяма община с целенасочена и последователна политика по пътна безопасност. В мотивите от агенцията посочват реализираното текущо поддържане и капиталови инвестиции в рискови участъци. Ежемесечните обходи и детайлното обследване на инфраструктурата – над 80% от уличната мрежа и 100% от общинските пътища – показват, че безопасната мобилност е стратегически приоритет за местната власт, поясняват от държавния орган.
В категорията "Обследване и документиране на пътната и уличната мрежа“ са отличени общините с най-голям напредък в управлението на пътната инфраструктура чрез събиране и анализ на данни.
Призът за голямо общината е за Сливен с постигнато 100% обследване на над 1 000 км улична и пътна мрежа. Само за една година делът на обследваните улични участъци нараства от 24% до пълно покритие. Събраната информация ще подпомогне бъдещото насочване на инвестиции към най-рисковите участъци и ще увеличи административния капацитет за управление на пътната безопасност на терен, смятат от агенцията.
Оттам отбелязват още, че Община Сунгурларе е реализирала впечатляващ напредък - при обща дължина на инфраструктурата от 286 км, до 2025 г. е постигнато 100% обследване на уличната мрежа и нарастване от 15% до 98% при пътната мрежа.
