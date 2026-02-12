Община Бургас с проект за своя културна стратегия
Стратегията за развитие на културата в Бургас предлага решения, с помощта на които натрупаният местен символен капитал да бъде включен в интензивно обръщение – в живота на гражданите, обитаващи града, и далеч отвъд неговите граници.
Документът е подготвен от екип с водещо участие на д-р Любомир Кутин, д-р Невена Добрева и доц. д-р Тодор Ялъмов. Авторите на Стратегията обобщават, без да изчерпват, постиженията и неизбежните предизвикателства, които съпътстват участниците в този трудно обозрим процес.
Основните инструменти за изпълнението на заложените намерения са планирането, прозрачността и постоянният обществен диалог.
При липсата на действаща Национална стратегия за развитие на културата общинският документ има за цел правилно да определи приоритетите и да посочи адекватни мерки за постигането им, съобразявайки се както с националните традиции, така и със спецификата на региона и града.
Стратегията включва три приоритета: хоризонт, мрежи, приобщаване, както и 15 мерки за тяхното реализиране. Част от тях са: Усъвършенстване на планирането и координацията на културните дейности; Годишен мониторинг и дебат; Подобряване на капацитета; Дебюти: Бургас - територия на млади творци; Бургас – творческа дестинация; Култура за всички, Културно наследство; Съвместни архиви; Трансформация с изкуство.
Документът е разработен в контекста на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Процесът на кандидатстване е осъзнат като основен инструмент за привличане на ресурси, формиране на партньорства и колаборации в различни културни пространства. Подготовка, а и потенциалната реализация на титлата за Бургас са осмислени като катализатор за развитие на културата и трансформацията на града във всичките му аспекти.
Проектът за Стратегия за развитие на културата е публикуван както в сайта на Община Бургас, така и в Портала за обществени консултации strategy.bg
Предложения за корекции и допълнения могат да се приемат до 13 март. Стратегията ще бъде внесена за одобрение от Общински съвет – Бургас.
Документът се разработва в изпълнение на Специфична цел 2, Приоритетна област 1: "Култура за градско развитие. Мобилизация на потенциала на културата като фактор за растеж и качество на живот“, по проектно предложение “Бургас – пристан зелен на изкуствата“, Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини BG-RRP-11.021, Национален план за възстановяване и устойчивост.
Стратегията е в този линк.
