Кметът на Бургас Димитър Николов е изпратил докладна записка до Общинския съвет, с която предлага градът да кандидатства по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерство на младежта и спорта, чрез което да бъде ремонтирана лекоатлетическата писта в Спортен център "Славейков", показа проверка на Burgas24.bg.

Условията на програмата са, че Бургас трябва да осигури самоучастие 20% от общата стойност на проекта. Тоест малко над 265 хил. лв. от общо 1.3 млн. лв.

Идеята е за подмяна на основата и настилката на вече съществуващата лекоатлетическа писта, доставка и монтаж на професионални уреди за лека атлетика и поставяне на модерно енергоспестяващо LED осветление.

Обектът е включен и в Програмата за реализация на ПИРО на Община Бургас за периода 2021-2027 г., за които следва да бъде осигурено финансиране чрез различни финансови източници.