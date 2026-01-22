Община Бургас ще осигури техника и оборудване за по-бърза реакция при пожари
Това ще се реализира чрез кандидатстване в съвместно партньорство по процедура BG05SFPR002-1.035 "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 към Министерството на труда и социалната политика, съобщиха от Община Бургас.
В рамките на проекта Община Бургас ще надгради оперативния капацитет на Пожарната, като осигури високопроходим автомобил, оборудван с мобилна пожарогасителна система. Новата техника ще позволи бързо придвижване и ефективни действия както в градска среда, така и в периферни и труднодостъпни райони, включително при горски и полски пожари, с което значително ще се подпомогне работата на екипите на РДПБЗН-Бургас на терен.
Паралелно с това общината ще инвестира в оборудването и подготовката на доброволното си формирование, което действа в тясно взаимодействие с Пожарната. Ще бъдат доставени специализирани лични предпазни средства и техника, както и ще се проведат целенасочени обучения, тренировки и практически учения за повишаване готовността на доброволците да подпомагат професионалните екипи при реални инциденти.
Проектът предвижда още доставка на специализирано оборудване за нуждите на Общинския щаб за защита при бедствия и аварии, което ще подобри координацията между общината и структурите на пожарната безопасност при възникване на кризисни ситуации.
Инициативата е част от стратегията на Община Бургас да работи последователно за повишаване на готовността и сигурността на града и населените места в общината при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Преди по-малко от два месеца Община Бургас закупи по европейски проект и дари на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението високотехнологичен дрон с термокамера, опции за нощно виждане и 3D заснемане с цел локализиране на огнищата и въздушен мониторинг в реално време при подпомагане на оперативните екипи в кризисни ситуации.
