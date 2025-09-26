ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Община Бургас ще популяризира старите традиции на местните рибари
С реализирането на проекта Общинско предприятие "Туризъм“ ще създаде нов продукт, като обнови експозиционната къща "Евксински понт“. В нея посетителите ще имат възможност да се запознаят с нов виртуален гид под формата на филм. Предвижда се още в нея да бъдат експонирани макети, които да дават по-пълна представа за морското дело и живота на рибарите в Ченгене скеле.
Два от експонатите ще бъдат 3D принтирани за интерактивно изживяване – докосване от деца, незрящи посетители и туристи. Ще бъдат изработени плексигласови фигури с обем, които ще бъдат поставени на стените в експозиционния обект и интегрирани чрез виртуалния гид със светлинно насочване към тях по време на разказа.
Като част от създаването на културния продукт е заложено да се изработи и информационна книжка, в която ще бъдат събмрани ценни и уникални за региона рибни рецепти, истории от живота на местните рибари, информация за различните видове морски обитатели в региона, любопитни факти за тях.
Предложението Община Бургас да кандидатства за финансиране пред Национален фонд "Култура“ ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Обир в бургаско казино
11:22 / 26.09.2025
Комарджии обраха бургазлия, пръснаха парите в казино
11:14 / 26.09.2025
Младежи откраднаха от флекс до детска количка, бургаската полиция...
11:18 / 26.09.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица
11:03 / 26.09.2025
Няколко места в Бургаско остават без вода днес
10:34 / 26.09.2025
Учени от цял свят подкрепиха кандидатурата на Бургас за Европейск...
10:07 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета