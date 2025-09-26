Новини
Община Бургас ще популяризира старите традиции на местните рибари
Автор: Екип Burgas24.bg 10:29Коментари (0)170
Община Бургас има разработен проект, с който цели да обогати възможностите за популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Проектът носи наименованието "Ченгене скеле – пътуване през историята на Бургаския залив“. За неговото изпълнение Община Бургас ще кандидатства за финансиране пред Национален фонд "Култура“. Предвидено е администрацията също да участва във финансирането на дейностите със собствени средства.

С реализирането на проекта Общинско предприятие "Туризъм“ ще създаде нов продукт, като обнови експозиционната къща "Евксински понт“. В нея посетителите ще имат възможност да се запознаят с нов виртуален гид под формата на филм. Предвижда се още в нея да бъдат експонирани макети, които да дават по-пълна представа за морското дело и живота на рибарите в Ченгене скеле.

Два от експонатите ще бъдат 3D принтирани за интерактивно изживяване – докосване от деца, незрящи посетители и туристи. Ще бъдат изработени плексигласови фигури с обем, които ще бъдат поставени на стените в експозиционния обект и интегрирани чрез виртуалния гид със светлинно насочване към тях по време на разказа. 

Като част от създаването на културния продукт е заложено да се изработи и информационна книжка, в която ще бъдат събмрани ценни и уникални за региона рибни рецепти, истории от живота на местните рибари, информация за различните видове морски обитатели в региона, любопитни факти за тях.

Предложението Община Бургас да кандидатства за финансиране пред Национален фонд "Култура“ ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.








