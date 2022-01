Община Бургас ще приложи интересни еко решения в 2 градски района

© Община Бургас е част от международен консорциум за изпълнение на проекта GoGreenRoutes. Основната му цел е да изследва влиянието на физическата активност и прекарването на повече време на открито сред природата върху физическото и психическо здраве на хората.



За град Бургас усилията са концентрирани върху две градски пространства – между бл. 7 и 8 в к-с "Братя Миладинови“ и зелена територия на ул. "Оборище“, до паркинг "Гурко“.



Предвижда се провеждането на серия от срещи и консултации със заинтересованите страни на местно ниво и хората, живеещи в двата района, за да се определят най-подходящите мерки, които да бъдат изпълнени. Реалното изпълнение на дейностите би трябвало да започне през втората половина на 2022 и началото на 2023 г.



В процеса на изпълнението на проекта се създава сътрудничество между различни местни организации, които чрез своите опит и експертиза да изберат и изпълнят най-подходящите мерки в двете пространства, с приоритет върху социалното въздействие и опазването на околната среда и биоразнообразието. Работната група включва представители на общинските дирекции "Устройство на територията“, "Строителство“ и "Стратегическо развитие“, Българско дружество за защита на птиците, Фондация Биоразнообразие, ПГСАГ "Кольо Фичето“, Студио за иновативна архитектура и дизайн Think Forward.



При желание на други местни организации да се включат в проекта, за да допринесат за изпълнението на устойчиви, креативни и природосъобразни решение в двете градски пространства, можете да се свържете с координатора Ивайло Трендафилов, експерт в Община Бургас, на тел. номер 056 841 193 (i.trendafilov@burga.bg).



Проект "GO GREEN: Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental Solutions (GoGreenRoutes), https://gogreenroutes.eu/, се финансиран по програма "HORIZON 2020“, договор за безвъзмездна финансова помощ 869764.