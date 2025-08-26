ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
Това се случи с 33 гласа "За".
Тя е с размер 4439 кв. м.
РУМ "Велека" е открит през 1982 г. и с годините се превърна в един от символите на Бургас.
Съгласно изискванията на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, е
изготвена пазарна оценка от оценител на стойност 5.4 млн. лв. без ДДС.
Георги Кузманов от групата на КОД-Български възход-Граждани на общината поиска завишаване на продажната цена с 50 евро/кв. м., което общо е около 434 хил. лв. Така общата сума да набъбне до близо 5.9 млн. лв без ДДС.
В крайна сметка предложението бе прието с 29 гласа "за".
Продажбата на терена предизвика разгорещени спорове в залата като общинските съветници Стоян Царев и Иван Иванов остро се противопоставиха срещу желаението на общината да продаде терена.
Според председателя на ОбС Михаил Хаджиянев "ще бъдат премахнати стари и грозни постройки, които не носят финансови приходи на общината нито комфортни улеснения на жителите на кв. "Изгрев".
"Законовите правила дават разрешение за изграждане на нормална инвестиция в интререс на гражданите", аргументира се той.
Същевременно кметът на Бургас Димитър Николов оттегли докладната записка за продажба на земята под имот в ж.к. "Братя Миладинови". Идеята там е да се изгради подстанция, но градоначалникът обяви, че инвеститорът е оттеглил намеренията си за закупуване на терена, определяйки цената му като "непазарна".
