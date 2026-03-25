Община Бургас търси доброволци с английски, турски, китайски или друг чужд език
Бургас ще е домакин на престижния форум, който ще се проведе от 23 до 30 април в спортната зала "Младост“.
200 доброволци ще са необходими, за да помагат на състезателите и делегациите по време на престоя им в Бургас.
Доброволците ще помагат при организирането на:
• Церемониите по откриване и закриване на първенството;
• Церемониите по награждаване;
• Придружаване и помощ на отборите
• Придружаване и помощ на официалната делегация
Изявилите желание за участие в организирането на Световното първенство по тайчи ще се срещнат с представители на Организационния комитет за предварителен инструктаж.
Точните час и място ще бъдат оповестени допълнително. По време на състезанието, на доброволците ще бъде осигурена храна и вода. В някои от случаите и други безалкохолни напитки, както и топли напитки.
Повече подробности можете да научите през платформата на Община Бургас за доброволчество ihelp.bg
Бургаският държавен университет организира първа национална конференция на тема "Социалните услуги"
