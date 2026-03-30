Още една крачка бе осъществена в устойчивото развитие на Бургас като дестинация за здравен и СПА туризъм. Морската община става единадесетата в България, която бе приета като член в Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА).Организацията е двигател в посока развитие на здравния туризъм в България. Много от нейните годишни събития и форуми през последните години са проведени именно в Бургас.Членството е логично продължение на активното сътрудничество през последните две години между Община Бургас и БУБСПА. Морският град бе домакин на Единадесетия годишен конгрес на организацията през 2024 г., както и на Националната конференция по здравен и уелнес туризъм през 2025 г., по времето на който БДУ и организацията подписаха меморандум за сътрудничество.През изминалата година още един важен момент изпъкна - председателят на БУБСПА Д-р Сийка Кацарова бе избрана за президент на Европейската СПА асоциация (ESPA) за мандата 2025–2029 година.Присъединяването на Община Бургас е още едно доказателство за водещата роля на града, съчетаващ природни ресурси, историческо наследство и съвременни стратегии, насочени към медицината и wellness."Това партньорство има силно символично значение за нас. Бургас не е просто морска дестинация – този град е място, където природните дадености и историята се срещат със съвременния подход към здравето и благополучието“, е позицията на БУБСПА.Сред ключовите предимства на региона са хилядолетната история на Акве Калиде, известен с античните си минерални извори, природни дадености на Атанасовско езеро, които включват лечебна кал и луга с доказани ползи за здравето.В същото време Бургас развива модерна визия за използването на морския климат и потенциала на балнеологията.Община Бургас ще продължи да работи в сътрудничество с БУБСПА за международното позициониране на региона и налагането на най-високите европейски стандарти в грижата за здравето и превенцията.