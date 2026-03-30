Община Бургас вече е член на Българския съюз по балнеология и СПА Туризъм
©
Организацията е двигател в посока развитие на здравния туризъм в България. Много от нейните годишни събития и форуми през последните години са проведени именно в Бургас.
Членството е логично продължение на активното сътрудничество през последните две години между Община Бургас и БУБСПА. Морският град бе домакин на Единадесетия годишен конгрес на организацията през 2024 г., както и на Националната конференция по здравен и уелнес туризъм през 2025 г., по времето на който БДУ и организацията подписаха меморандум за сътрудничество.
През изминалата година още един важен момент изпъкна - председателят на БУБСПА Д-р Сийка Кацарова бе избрана за президент на Европейската СПА асоциация (ESPA) за мандата 2025–2029 година.
Присъединяването на Община Бургас е още едно доказателство за водещата роля на града, съчетаващ природни ресурси, историческо наследство и съвременни стратегии, насочени към медицината и wellness.
"Това партньорство има силно символично значение за нас. Бургас не е просто морска дестинация – този град е място, където природните дадености и историята се срещат със съвременния подход към здравето и благополучието“, е позицията на БУБСПА.
Сред ключовите предимства на региона са хилядолетната история на Акве Калиде, известен с античните си минерални извори, природни дадености на Атанасовско езеро, които включват лечебна кал и луга с доказани ползи за здравето.
В същото време Бургас развива модерна визия за използването на морския климат и потенциала на балнеологията.
Община Бургас ще продължи да работи в сътрудничество с БУБСПА за международното позициониране на региона и налагането на най-високите европейски стандарти в грижата за здравето и превенцията.
Още от категорията
/
27.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.