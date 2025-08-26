ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Община Бургас ви кани на Седмица на индийската култура
Програмата започва от днес, 25 август и включва:
25 август – прожекция на филма "83" (спортен/драма, Индия 2021, 2 ч. 45 мин.), реж. Кабир Хан. Биографичен филм за националния отбор по крикет на Индия, който печели Световната купа през 1983 г.
26 август – прожекция на филма "RRR" (екшън/приключенски, Индия 2022, 3 ч. 07 мин.), реж. С. С. Раджамули. Вълнуваща история за двама борци за свобода, обединени от съдбата, с впечатляващи екшън сцени и песента "Naatu Naatu“ – носител на "Оскар“.
27 август – прожекция на филма "Веднъж се живее" ("Zindagi Na Milegi Dobara", Индия 2011, 2 ч. 33 мин.), реж. Зоя Акхтар. Емоционално пътешествие на трима приятели в Испания, изпълнено с приключения, романтика и самооткритие.
28 август – танцов спектакъл "Одиси танц“ в изпълнение на школа за индийски танци "Кая“, последван от прожекция на филма "English Vinglish" (семеен/комедия, Индия 2012, 2 ч. 14 мин.), реж. Гаури Шинде. Топла и вдъхновяваща история за жена, която преоткрива себе си чрез изучаването на английски език.
Всички събития са със свободен вход и ще се проведат на открито, под звездите на Бургас.
Заповядайте да се потопим заедно в магията на индийската култура и да се насладим на кино, музика и танци от далечната Индия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Млада бургазлийка на тротинетка в сблъсък с "Шкода"
17:40 / 26.08.2025
Млад шофьор катастрофира в Сунгурларе, попадна в болница
17:36 / 26.08.2025
Разширяват Центъра за социална рехабилитация в Бургас
11:46 / 26.08.2025
От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури е с ново работно вр...
10:59 / 26.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с...
10:50 / 26.08.2025
Големи проблеми с водата в бургаския ж.к. "Зорница" днес
10:19 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета