Община Бургас ви кани на Седмица на индийската култура

© Община Бургас, в партньорство с Посолството на Република Индия и медицински център "Аюрведа“, организира пъстра културна програма, посветена на индийското кино и традиции. Събитията ще се проведат на открита сцена "Охлюва“ в Морската градина от 20.30 часа и ще предложат на публиката незабравими вечери с филмови прожекции и танцови спектакли.



Програмата започва от днес, 25 август и включва:



25 август – прожекция на филма "83" (спортен/драма, Индия 2021, 2 ч. 45 мин.), реж. Кабир Хан. Биографичен филм за националния отбор по крикет на Индия, който печели Световната купа през 1983 г.



26 август – прожекция на филма "RRR" (екшън/приключенски, Индия 2022, 3 ч. 07 мин.), реж. С. С. Раджамули. Вълнуваща история за двама борци за свобода, обединени от съдбата, с впечатляващи екшън сцени и песента "Naatu Naatu“ – носител на "Оскар“.



27 август – прожекция на филма "Веднъж се живее" ("Zindagi Na Milegi Dobara", Индия 2011, 2 ч. 33 мин.), реж. Зоя Акхтар. Емоционално пътешествие на трима приятели в Испания, изпълнено с приключения, романтика и самооткритие.



28 август – танцов спектакъл "Одиси танц“ в изпълнение на школа за индийски танци "Кая“, последван от прожекция на филма "English Vinglish" (семеен/комедия, Индия 2012, 2 ч. 14 мин.), реж. Гаури Шинде. Топла и вдъхновяваща история за жена, която преоткрива себе си чрез изучаването на английски език.



Всички събития са със свободен вход и ще се проведат на открито, под звездите на Бургас.



Заповядайте да се потопим заедно в магията на индийската култура и да се насладим на кино, музика и танци от далечната Индия.