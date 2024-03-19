Община Бургас започва основен ремонт на важен път

© Burgas24.bg Община Бургас съобщава, че започва основен ремонт на път BGS 1039 /път III-906 за гр. Каблешково – кв. "Черно море“ – кв. "Рудник“, в участъка от ж.п. прелеза до ул. "Морава“ в кв. "Черно море“. За целта се въвежда променена временна организация на движението от 10:00 часа на 20.03.2024 г., сряда. Тя ще остане такава 4 месеца, като ремонтните дейности започват от ж.п. прелеза и ще се извършват поетапно на участъци.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена там!