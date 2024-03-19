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|Община Бургас започва основен ремонт на важен път
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена там!
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