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Община Бургас започва основен ремонт на важен път
Автор: Екип Burgas24.bg 13:56Коментари (0)320
© Burgas24.bg
Община Бургас съобщава, че започва основен ремонт на път BGS 1039 /път III-906 за гр. Каблешково – кв. "Черно море“ – кв. "Рудник“, в участъка от ж.п. прелеза до ул. "Морава“ в кв. "Черно море“. За целта се въвежда променена временна организация на движението от 10:00 часа на 20.03.2024 г., сряда. Тя ще остане такава 4 месеца, като ремонтните дейности започват от ж.п. прелеза и ще се извършват поетапно на участъци.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена там!








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