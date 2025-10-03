ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението
В ранните часове на днешния 3 октомври 2025 г., огромни количества дъжд се изляха за много кратък времеви период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в гр. Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи падат в рамките на едва 3-4 часа.
Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси на наши съграждани.
Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:
IBAN: BG63IORT80483396477801
Банка: Инвестбанк АД
Титуляр: Община Царево
Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.
