Общината иска още терени за места за паркиране на "Мария Луиза"

© Общинският съвет на Бургас прие единодушно докладната записка, с която Общината ще отправи искане до Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на Общината на два имота, предаде репортер на Burgas24.bg.



Терените се намират в района на бул. "Мария Луиза", където местната администрация се опитва да създаде условия за изграждане на около 200 паркоместа, което да облечи проблема с паркирането в ж.к. "Възраждане". Първият от тях е с площ от 222 кв. м и към момента е предоставен за ползване на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура". Другият имот е с площ от 154 кв. м.



Територията е неблагоустроена, поради което посочените имоти са подходящи за обособяване на места за паркинги, оптимизиране на организацията за движение и/или временно перпендикулярно паркиране на МПС.



Припомняме, че с влязло в сила решение от началото на годината на Общински съвет – Бургас бе одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация на бул. "Мария Луиза“ в участъка от ул. "Сливница“ до ул. "Сан Стефано“. В края на миналия месец, на последното заседание на Общинския съвет, бе решено да се даде съгласие за придобиване на други два имота в района, свързани с реализацията на проекта.