Община Бургас получи единодушно одобрение от общинските съветници за поредна стъпка към модернизиране и устойчиво развитие на социалните си услуги, като кандидатства за закупуването на електрически автомобил и на зарядна станция с капацитет минимум 22 kW за нуждите им с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.Основната цел на мярката е да се намали енергийната зависимост и да се повиши оперативната устойчивост на социалните услуги чрез снабдяване с електрически превозни средства и зарядни станции.Закупуването на електромобил е важна част от процеса на деинституционализация и преминаване към услуги, предоставяни в общността и в домашна среда. Ежедневният транспорт за потребителите на дневни центрове, резидентни услуги и други социални дейности е ключов за качественото и своевременно им обслужване.Това ще доведе до модернизиране на автопарка, използван за социални дейности, ще намалят въглеродните емисии и средствата за гориво, ще се оптимизират графиците на социалните услуги и ще се повиши достъпността и качеството на живот за потребителите.Преди няколко месеца Община Бургас кандидатства за инсталиране на фотоволтаици на социалните услуги и купуване на електромобил за нуждите на Домашния социален патронаж.Това е важна стъпка към съвременна, устойчива и ефективна социална инфраструктура и показва последователната политика на Община Бургас за внедряване на екологични решения в обществената сфера.