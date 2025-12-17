Общината купува електромобил
Основната цел на мярката е да се намали енергийната зависимост и да се повиши оперативната устойчивост на социалните услуги чрез снабдяване с електрически превозни средства и зарядни станции.
Закупуването на електромобил е важна част от процеса на деинституционализация и преминаване към услуги, предоставяни в общността и в домашна среда. Ежедневният транспорт за потребителите на дневни центрове, резидентни услуги и други социални дейности е ключов за качественото и своевременно им обслужване.
Това ще доведе до модернизиране на автопарка, използван за социални дейности, ще намалят въглеродните емисии и средствата за гориво, ще се оптимизират графиците на социалните услуги и ще се повиши достъпността и качеството на живот за потребителите.
Преди няколко месеца Община Бургас кандидатства за инсталиране на фотоволтаици на социалните услуги и купуване на електромобил за нуждите на Домашния социален патронаж.
Това е важна стъпка към съвременна, устойчива и ефективна социална инфраструктура и показва последователната политика на Община Бургас за внедряване на екологични решения в обществената сфера.
