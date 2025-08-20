ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общината ще закупи оборудване за противопожарните служби в Бургас
В предложението си кметът уточнява, че двете противопожарни служби в Бургас са едни от най-натоварените в страната.
От 15 юни досега огнеборците са гасили 15 пожара на територията на общината, като част от тях бяха с преки материални щети.
Последните тежки инциденти са от вилна зона "Острицата“ и вилната зона на град Българово, където огънят унищожи десетки къщи.
По време на реагиране на произшествията не малка част от противопожарните шлангове тип "D", с които разполагат пожарните автомобили на районните служби са били частично или напълно унищожени.
Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас.
Предложението на кмета Димитър Николов е Общината да закупи общо 100 бр. противопожарните шлангове тип "D" с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.
