Общината ще закупи оборудване за противопожарните служби в Бургас

Община Бургас да закупи противопожарни шлангове тип "D" за нуждите на двете районни служби в Бургас, предлага кметът Димитър Николов. Докладната е внесена за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.



В предложението си кметът уточнява, че двете противопожарни служби в Бургас са едни от най-натоварените в страната.



От 15 юни досега огнеборците са гасили 15 пожара на територията на общината, като част от тях бяха с преки материални щети.



Последните тежки инциденти са от вилна зона "Острицата“ и вилната зона на град Българово, където огънят унищожи десетки къщи.



По време на реагиране на произшествията не малка част от противопожарните шлангове тип "D", с които разполагат пожарните автомобили на районните служби са били частично или напълно унищожени.



Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас.



Предложението на кмета Димитър Николов е Общината да закупи общо 100 бр. противопожарните шлангове тип "D" с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.