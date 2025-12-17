Местната администрация в Бургас работи по процедура за урегулирането на нова индустриална зона - "Бизнес парк Бургас 4", това обяви кметът на града Димитър Николов по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет, предаде репортер наТя ще се намира край основния път за кв. "Ветрен“. За целта ще бъде извършена промяна на няколко подробни устройствени плана, с което ще стане възможно изграждането на нови производствени бази, обясни Николов."От северния обход на Бургас до кв. "Ветрен“, в цялата тази територия, започва много активна смяна на статута на имоти от земеделска в неземеделска земя. Съвсем скоро след тази трета фаза от индустриалната зона, която е от 9-и километър – територията на новия военен завод, ще се формират още три нови индустриални зони. И може би в едно обозримо бъдеще квартал "Ветрен“ и Бургас ще станат един общ ареал“, заяви градоначалникът.Първата стъпка към урегулиране на новата индустриална зона беше прието с пълно единодушение от Общинския съвет.