Общината стартира процедура по урегулиране на нова индустриална зона
Тя ще се намира край основния път за кв. "Ветрен“. За целта ще бъде извършена промяна на няколко подробни устройствени плана, с което ще стане възможно изграждането на нови производствени бази, обясни Николов.
"От северния обход на Бургас до кв. "Ветрен“, в цялата тази територия, започва много активна смяна на статута на имоти от земеделска в неземеделска земя. Съвсем скоро след тази трета фаза от индустриалната зона, която е от 9-и километър – територията на новия военен завод, ще се формират още три нови индустриални зони. И може би в едно обозримо бъдеще квартал "Ветрен“ и Бургас ще станат един общ ареал“, заяви градоначалникът.
Първата стъпка към урегулиране на новата индустриална зона беше прието с пълно единодушение от Общинския съвет.
