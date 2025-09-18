Новини
Общините от региона подкрепиха Бургас за Евроепейска столица на културата
Автор: Николай Парашкевов 15:14
© Община Бургас
Общините от регион Бургас подкрепиха кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г. На работна среща днес кметове и общински представители се обединиха около инициативата Бургас 2032 като стратегическа инвестиция в бъдещето и потвърдиха активното включване на целия регион в подготовката на кандидатурата. 

По покана на г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас, в Международния конгресен център в подкрепа на Бургас 2032 се събраха кметът на Община Айтос Васил Едрев, кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев, кметът на Община Несебър Николай Димитров, кметът на Община Поморие Иван Алексиев, кметът на Община Приморско Иван Гайков, кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев, кметът на Община Средец инж. Иван Кичев, кметът на Община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов, кметът на Община Царево Марин Киров, зам.-кметът на Община Камено Венцеслав Ценов, зам.-кметът на Община Карнобат Стефка Иванова и зам.-кметът на Община Руен Хатидже Ферад.

Зад кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата застана и областният управител на Област Бургас Владимир Крумов.

Обсъден бе потенциалът на всяка от общините да допринесе за програмата на инициативата със свои културни събития, историческо наследство и съвременно творческо съдържание.

Предвижда се мрежа от фестивали и събития, които да ангажират както местните общности, така и международна публика.  Населените места от Област Бургас ще дадат своя отпечатък на европейската културна сцена чрез традиции, съвременно изкуство, иновации.

13-те общини и областният управител Владимир Крумов отправиха посланието за Югоизточна България като двигател на културно и икономическо развитие.

"Убеден съм, че ако сме заедно, ако планираме стратегически, ако включим гражданите, културните институции, бизнеса и младите хора, ние можем не просто да спечелим тази титла – можем да я изпълним със смисъл и съдържание, които ще останат далеч след 2032 година“, коментира кметът на Бургас Димитър Николов.








