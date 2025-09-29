ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общински съветници настояват за модерни уреди за диагностика на дървета
"Поддържането на зелената система на територията на община Бургас е въпрос от съществена важност за качеството на жизнената среда на гражданите и гостите на града“, коментира общинската съветничка Виолета Диянова. Тя подчерта, че липсва регулярен контрол върху състоянието на дълготрайната дървесна растителност, а санитарните експертизи често се изготвят от администрацията формално и с неясни мотиви. "Безспорно е, че в последните години видяхме редица случаи на паднали едроразмерни клони и дървета, които можеха да застрашат човешки живот. Това е недопустимо“, допълни тя.
Проверка на съветници показала, че общини като София, Пловдив, Варна и дори Разград вече разполагат с модерни уреди – импулсен томограф и резистограф. Те позволяват с висока точност да се установи дали едно дърво е болно или има риск да падне. Томографът използва сензори, за да "сканира“ ствола и да покаже кухини и гнилостни процеси. Резистографът прави фин сондаж, който не наранява дървото, но отчита съпротивлението на дървесината и дава точна картина за състоянието му. Предложението на "Възраждане“ е да бъдат предвидени до 35 000 лв. за резистограф и до 92 000 лв. за томограф.
"Основната ни цел е да се запазят от премахване дървета, които всъщност са здрави, както и да се премахнат такива, които са болни и могат да застрашат човешкия живот и имущество“, заяви общинският съветник Мариян Иванов. Той посочи, че закупуването на подобни уреди би спестило и разходи на общината, тъй като в момента обследванията се възлагат на частни фирми. "Искаме да запазим човешкия живот и дърветата максимално. А отсреща чуваме само аргументи, че това са много пари. Така излиза, че е по-важно да се плаща на частни фирми, вместо да се направи дългосрочна инвестиция в полза на гражданите“, допълни Иванов.
По време на постоянните комисии управляващото мнозинство и представители на администрацията възразиха, че общината няма достатъчно служители, които да работят с новата техника, че трябва да се назначават специалисти, както и че са необходими лицензи. Освен това се твърди, че стойността на апаратурата е прекалено висока за бюджета.
След разговори с представители на други общини се оказало, че не са нужни специалисти - уредите се използват от редови служители след кратък инструктаж.
