Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Общински съветници настояват за модерни уреди за диагностика на дървета
Автор: Екип Burgas24.bg 15:52Коментари (0)170
© Burgas24.bg
През последните години бургазлии подават стотици сигнали и жалби – едни граждани алармират за опасни дървета и падащи клони, други – за премахване на напълно здрави дървета. Поради тази причина "Възраждане“ – Бургас предлага общината да закупи модерни уреди за проверка на дърветата.

"Поддържането на зелената система на територията на община Бургас е въпрос от съществена важност за качеството на жизнената среда на гражданите и гостите на града“, коментира общинската съветничка Виолета Диянова. Тя подчерта, че липсва регулярен контрол върху състоянието на дълготрайната дървесна растителност, а санитарните експертизи често се изготвят от администрацията формално и с неясни мотиви. "Безспорно е, че в последните години видяхме редица случаи на паднали едроразмерни клони и дървета, които можеха да застрашат човешки живот. Това е недопустимо“, допълни тя.

Проверка на съветници показала, че общини като София, Пловдив, Варна и дори Разград вече разполагат с модерни уреди – импулсен томограф и резистограф. Те позволяват с висока точност да се установи дали едно дърво е болно или има риск да падне. Томографът използва сензори, за да "сканира“ ствола и да покаже кухини и гнилостни процеси. Резистографът прави фин сондаж, който не наранява дървото, но отчита съпротивлението на дървесината и дава точна картина за състоянието му. Предложението на "Възраждане“ е да бъдат предвидени до 35 000 лв. за резистограф и до 92 000 лв. за томограф.

"Основната ни цел е да се запазят от премахване дървета, които всъщност са здрави, както и да се премахнат такива, които са болни и могат да застрашат човешкия живот и имущество“, заяви общинският съветник Мариян Иванов. Той посочи, че закупуването на подобни уреди би спестило и разходи на общината, тъй като в момента обследванията се възлагат на частни фирми. "Искаме да запазим човешкия живот и дърветата максимално. А отсреща чуваме само аргументи, че това са много пари. Така излиза, че е по-важно да се плаща на частни фирми, вместо да се направи дългосрочна инвестиция в полза на гражданите“, допълни Иванов.

По време на постоянните комисии управляващото мнозинство и представители на администрацията възразиха, че общината няма достатъчно служители, които да работят с новата техника, че трябва да се назначават специалисти, както и че са необходими лицензи. Освен това се твърди, че стойността на апаратурата е прекалено висока за бюджета.

След разговори с представители на други общини се оказало, че не са нужни специалисти - уредите се използват от редови служители след кратък инструктаж.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Дигиталните компетенции не са привилегия, а основно умение за XXI...
14:26 / 29.09.2025
Обявиха конкурс, който да създаде нов облик на "Дупката"
12:38 / 29.09.2025
Лекари от Бургаския медицински факултет вече работят в УМБАЛ Бург...
11:38 / 29.09.2025
Ремонти и аварии спират водата на много места в Бургаско
10:50 / 29.09.2025
Без паника! Тестват сирените на Бургас
10:20 / 29.09.2025
Откриха изчезналия Динко
10:06 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Бюджет 2025
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: