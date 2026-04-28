Общинският съвет в Бургас ще проведе 37-мото си заседание днес.

Сесията започва в 09:00 ч. и има 28 докладни записки.

Местната власт трябва да одобри цената на платеното паркиране в синя и зелена зона, както и таксите за поставяне на скоба и репатриране на автомобил.

Решението на ВАС, определя, че не трябва да бъде включвано ДДС към разходите, които се правят по управление, контрол и всичко друго, свързано с услугата и работата на синята и зелената зона.

Ще бъдат избрани и управители на три здравни заведения - Белодробната болница, Комплексния онкологичен център и Психото.

Трябва да бъде гласуван и отчетът за 2025 за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.