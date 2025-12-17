Сподели close
Общинският съвет в Бургас ще заседава за последно за 2025 г. днес.

Съветниците ще обсъждат докладни в областта на спорта, инвестициите, образование и капиталовите разходи. Те ще трябва да одобрят План-сметката на Общината за разходите по дейности по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъците в територии за обществено ползване през тази година, както и ще одобрят разходите за същата дейност за догодина. Това е и най-важната точка от дневния ред на местния парламент.

Според разчетите поддържането на чистотата на места за обществено ползване сумата за 2025 година, посочена в таблица е малко над 13 млн. 880 хил. лв., а за следващата разходите са намалени с 3,3% и е близо 13 млн. 425 хиляди.

Повишават се с 10% разходите за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини и външни клиенти. Така се получава, че всичките разходи на Общината за тази дейност през годината са 39 млн. 862 хиляди лева, а за догодина скачат до близо 43 млн. лв.

Като извънредна точка в дневния ред влиза разглеждането на докладна записка, чрез която да се упълномощи кметът на Бургас Димитър Николов да сключи договор за ремонт на спортния комплекс в ж.к. "Славейков".

Също така ще се разгледа и предложението на общински съветници в Бюджет 2026 на Община Бургас да бъдат заложени средства за ремонт на два подлеза в града. Първият от тях е между ж.к. "Зорница" и ж.к. "Изгрев", а вторият в местност "Мадика" в близост до голям хипермаркет за хранителни стоки.

Ще се обсъди и евентуално приеме възможността общината да закупи електрически автомобили и зарядни станции за предоставяне на социални услуги. Ще бъде разглеждано одобряването на средства за нова детска площадка в кв. "Рудник", ремонт на спортна площадка в  кв. "Крайморие", както обособяване на площадка за домашни любимци в кв. "Долно Езерово".

Заседанието на Общинския съвет започва в 09:00 ч.