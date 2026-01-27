Общинският съвет в Бургас с първо заседание за 2026 г.
©
Местната власт ще разгледа 19 докладни записки и 10 питания.
Ще бъде гласувано предложението на кмета Димитър Николов учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено за 1 евро месечно в градския транспорт. Мярката е свързана с Програмата за демографско развитие на Общината и задържане на младите хора.
Също така се очаква общинската власт в Бургас да придобие чрез дарение имот на "Колодрума" за изграждане на спортна зала. Новото съоръжение ще бъде в района на терен, където инвеститорът предвижда строителство на сгради до 26 етажа и височина до 100 м.
Съветниците ще гласуват също така Комплексният онкологичен център (КОЦ) в града да закупи със собствени средства нов линеен ускорител по предложение на управителя му проф. Христо Бозов.
Също така ще бъде представен отчет за дейността на омбудсмана на Бургас.
Първото заседание на ОбС за годината започва в 09:00 ч.
