Ремонт, който да изгради цялостния облик на ул. "Каваците" в бургаския кв. "Горно Езерово" ще бъде обсъден от Общинския съвет в Бургас на предстоящото редовно заседание на местната власт, научиПредложението е на общинските съветници от ГЕРБ.Отсечката е с дължина от 188 метра и според вносителите на Проекта на решение има нужда от доста сериозен ремонт. Идеята е в бъдеща обществена поръчка да бъде заложена рехабилитация на тротоарите подобряване на вече съществуващото или поставяне на ново осветление, както и асфалтиране.За целта Общинският съвет в Бургас трябва да приеме Проекта на решение и по този начин да възложи на местната администрация изготвяне на количествено-стойностна сметка и нужната документация, за да се пристъпи към последващи действия за ремонт на улицата.