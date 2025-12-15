Общинският съвет в Бургас ще гласува цялостен ремонт на важно трасе в "Горно Езерово"
Предложението е на общинските съветници от ГЕРБ.
Отсечката е с дължина от 188 метра и според вносителите на Проекта на решение има нужда от доста сериозен ремонт. Идеята е в бъдеща обществена поръчка да бъде заложена рехабилитация на тротоарите подобряване на вече съществуващото или поставяне на ново осветление, както и асфалтиране.
За целта Общинският съвет в Бургас трябва да приеме Проекта на решение и по този начин да възложи на местната администрация изготвяне на количествено-стойностна сметка и нужната документация, за да се пристъпи към последващи действия за ремонт на улицата.
Още от категорията
/
Благотворителна кампания на Мисис Бургас сбъдна мечтата на едно семейство — очакват дете след години борба
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Танкерът "Кайрос" получи захранване, за да активира системите си ...
21:54 / 14.12.2025
Започна операцията за изтеглянето на танкера "Kairos" край Ахтопо...
22:49 / 13.12.2025
Започна процедурата по обезопасяването на танкера KAIROS. Ще се п...
15:52 / 13.12.2025
Изтеглят танкера от водите край Ахтопол
13:39 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.