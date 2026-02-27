Обсъдиха цели и мерки за опазване на Бургаския залив
©
Събитието се проведе в регионалната библиотека "Пейо Яворов".
На срещата бяха представени и обсъдени разработваните по проекта научнообосновани инструменти, модели и анализи за Бургаския залив, както и цели и мерки за опазване и възстановяване на морските защитени територии (МЗТ).
Проектът BLUE CONNECT е насочен към подобряване на опазването, възстановяването и управлението на морските екосистеми в съответствие с политиките на Европейския съюз и глобалните ангажименти до 2030 г.
Той обединява публични институции, научни организации, представители на икономически сектори и местни общности в 12 демонстрационни територии от Средиземно, Северно и Черно море и Атлантическия океан.
Резултатите от процеса на валидиране в тези територии ще послужат за разработването на структуриран наръчник (т.нар. Blueprint), който ще обобщи добри практики, инструменти и препоръки за устойчиво управление на МЗТ в четирите морски басейна и ще подпомогне прилагането им в различни регионални контексти.
В срещата участваха представители на Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район“, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Община Бургас, "Зелени Балкани", Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“, Център за подводна археология – Созопол, остров Св. Анастасия, МИРГ Бургас – Камено и други организации, част от които са членове на Местната работна група.
Дияна Костовска (БФБ) представи един от ключовите резултати на проекта – разработената интегрирана оперативна рамка: систематичен подход в 7 етапа за формулиране на научнообосновани екологични цели за опазване и възстановяване на МЗТ. Тя отчита специфичния екологичен контекст на морската зона, съществуващите заплахи, ограниченията в управлението и въздействието на климатичните промени, като се базира на принципите на екосистемния подход.
Христо Станчев (ЦБМИ) представи анализ на структурната свързаност на ливадите от морски треви в Бургаския залив и общата методология за участие на заинтересованите страни в процеса на планиране и управление.
Актуалната нормативна уредба, свързана с управлението на морските защитени територии в България, включително Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на териториални планове за управление на защитени зони, беше представена от Спас Узунов (БФБ).
По време на срещата чрез тематични карти бяха визуализирани основните видове натиск в Бургаския залив – морски транспорт, замърсяване, пристанищни дейности и други – и тяхното въздействие върху разпространението на морските бозайници, както и върху местообитанията на морските треви и рифове.
В дискусиите бяха засегнати теми като влиянието на различните заплахи върху морските треви, еутрофикацията в Бургаския залив, траленето, пречистването на отпадъчните води и необходимостта от по-добра координация между институциите.
Още от категорията
/
Общината ще кандидатства с проект за насърчаване на младежките дейности в Младежкия международен център
24.02
Кметът на Бургас изказа съболезнования на семейството и близките на починалия 16-годишен плувец
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.