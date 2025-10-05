Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Автор: Екип Burgas24.bg 17:45Коментари (0)99
©
Парламентът обсъжда промени в Кодекса на труда, които дават ново право на работниците – платен годишен отпуск за профилактични прегледи. Промените са внесени от депутати на ПП-ДБ.

Според предложенията, всеки работник ще може да ползва до 4 часа платен отпуск веднъж годишно за преминаване на профилактичен медицински преглед. Плащането за този отпуск ще се поема изцяло от работодателя.

Освен това, Националната здравноинформационна система ще изпраща автоматично покани до гражданите за профилактични прегледи. Ако получаването на електронна покана не е възможно, тя ще бъде изпращана по писмо чрез НЗОК. Лекарите ще могат да променят или допълват направленията по своя преценка.

Тази мярка цели да улесни достъпа на работещите до профилактична медицинска грижа и да насърчи ранното откриване на заболявания.

Предложението е част от законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда и все още е в процес на разглеждане в Народното събрание. За да влезе в сила, законопроектът трябва да премине парламентарен контрол и гласуване.

Ако предложението бъде прието, работниците ще имат ясно регламентирано право на до 4 часа платен отпуск за профилактичен преглед, а работодателите ще бъдат задължени да го осигурят.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ужасяващ клип от сблъсъка на автомобила с публиката на състезание...
15:56 / 05.10.2025
От морето в Царево изплуват пари от изчезнал при потопа сейф
21:52 / 04.10.2025
Калин Стоянов отиде да помага след бедствието в "Елените"
16:46 / 04.10.2025
Военни на помощ след трагедията в Бургаско
13:52 / 04.10.2025
МВР: За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана о...
13:58 / 04.10.2025
Най-нова актуална информация за обстановката по Южното Черноморие...
13:54 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: