Обучават учителите, които ще преподават английски на бургаските първолаци

© По инициатива на кмета Димитър Николов, за поредна година английският език ще се преподава и на първокласниците в нашия град. До неотдавна в Бургас този предмет отсъстваше от тяхната програма, съобщават от Община Бургас.



Дни преди началото на новата учебна година, на 3 и 4 септември, в експозиционен център "Флора" ще се проведе обучение на учителите по английски език към ЦПЛР-Бургас по системата за ранно чуждоезиково обучение "Play and talk with Echo".



Целта е придобиване на добра теоретична и практическа подготовка, обмен на опит, методически насоки за работа в различни аспекти на урока, който ще бъде разгледан като разказ, ролева игра или виртуална реалност. Учителите в първи клас ще бъдат запознати и с общинската програма "Първокласно начало". Освен основен ремонт на 100 класни стаи във всички училища, където на 15 септември ще влязат първокласници, програмата включва внедряване на интерактивни методи на преподаване и активно интегриране на технологии в учебния процес, включително и по английски език. За целта учениците ще разполагат с модерна образователна среда и възможност за използване на интерактивни дъски, таблети и образователен софтуер.



Организатори на обучението са Община Бургас, Център за подкрепа на личностностното развитие и издателство " Изкуства". Лектор е Даниела Северинова - ръководител на авторския екип, създал учебните помагала "Play and talk with Echo", а асистенти ще бъдат учители към ЦПЛР-Бургас.