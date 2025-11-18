Обучение по първа помощ ще се проведе в УМБАЛ Бургас
Обучението е провокирано от филма "Един грам живот", чиито идея и реализация са с бургаски корени, и силното послание, което той отправя.
Обучението е безплатно, организира се от БЧК Бургас, д-р Светослав Тодоров, заместник-директор на УМБАЛ-Бургас и лектор по първа помощ към БЧК, и парамедик Димитър Ненчев. Ще бъдат включени и най-важните теми от областта на първата долекарска помощ и третирането на някои животозастрашаващи състояния.
