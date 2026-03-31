обвинен за убийството на 48-годишния Стефан Денев-Поляка в Слънчев бряг преди няколко дни, остава зад решетките, реши Окръжният съд в Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.
Задържаният бе доведен в съдебната зала окован с вериги и със сериозен полицейски ескорт.
В съдебната зала Прокуратурата потвърди искането си арестуваният да остане с мярка за неотклонение "Задържане под стража" до старта на делото срещу него.
Георгиев е обвинен по чл. 115 от Наказателния кодекс, а именно за умишлено убийство.
Ако бъде признат за виновен, го грози затвор от 10 до 20 години.
От своя страна близки и приятели на Стефан Денев организират протест пред Районното управление в Несебър с искане за справедлив процес. Той ще бъде в петък от 17:30 ч.
Обвиненият за нападението над Стефан Денев-Поляка остава в ареста
