Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Бургасбус" ЕООД уведомява своите клиенти, че за 03.03.2026 г. /вторник/ въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:

Транспортна къща

– почива

Терминал Меден рудник

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

Автогара Юг

каса 1

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

каса 12 

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:30 до 13:00)

Автогара Запад

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)

Каса Поморие

–  почива

На 03.03.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни.