Обявиха как ще работят касовите салони на Бургасбус на 3 март
©
Транспортна къща
– почива
Терминал Меден рудник
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Юг
каса 1
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
каса 12
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:30 до 13:00)
Автогара Запад
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)
Каса Поморие
– почива
На 03.03.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни.
Още от категорията
/
Експерти от ТСБ - Югоизток се срещнаха със студенти и преподаватели от БДУ "Проф. д-р Асен Златаров"
25.02
Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Дива любов в Зоопарк Бургас: Бяла красавица и лошо момче в черно ...
15:48 / 25.02.2026
Информационни срещи представят възможностите за висше образование...
14:44 / 25.02.2026
Експерти от ТСБ - Югоизток се срещнаха със студенти и преподавате...
14:14 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.