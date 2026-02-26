"Бургасбус" ЕООД уведомява своите клиенти, че за 03.03.2026 г. /вторник/ въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:Транспортна къща– почиваТерминал Меден рудник– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)Автогара Югкаса 1– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)каса 12– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:30 до 13:00)Автогара Запад– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)Каса Поморие– почиваНа 03.03.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни.