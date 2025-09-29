ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха конкурс, който да създаде нов облик на "Дупката"
Кътът за култура трябва да позволява провеждането на спектакли, концерти, фестивали, изложби, лекции, семинари, събития за деца, да предлага репетиционни пространства и други.
"Дупката“, е заключена между бул. "Стефан Стамболов“ и пл. "Баба Ганка“ на изток, ул. "Александровска“ и пл. "Тройката“ на запад, ул. "Генерал Гурко“ и Съдебната палата на север и ул. "Хан Аспарух“ на юг.
Сагата с мястото започва още в края на 80-те, след като така и не бива построен предвиденият за мястото ГУМ (Градски универсален магазин). През годините се водят редица съдебни битки, за да се стигне до лятото на 2023 г., когато общинските съветници в Бургас подкрепят предложение на кмета Димитър Николов да се пристъпи към делба със собствениците в имота.
Обществената поръчка е на стойност 1.1 млн. лв., а оферти или заявки за участие могат да бъдат подавани до 7 януари 2026 г.
