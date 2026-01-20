Обявиха конкурс за модулна градска мебел за терасите на зала "Младост"
©
Конкурсът се реализира в рамките на проекта "ПодМлади града“ (RELAUNCHTOWIN), финансиран от Европейската инициатива за градовете, и следва принципите на Новия европейски Баухаус – естетика, устойчивост и приобщаване. Основната идея е чрез иновативен дизайн да се създадат външни пространства, които насърчават активния начин на живот и социалното взаимодействие между хора от различни възрасти, съобщиха от Община Бургас.
В конкурса могат да участват дизайнери, архитекти, урбанисти и визуални артисти – индивидуално или в екип, без ограничения за националност или местоживеене. Търсената концепция трябва да предложи гъвкава и адаптивна модулна система, включваща места за сядане, възможности за информационни и изложбени елементи, интерактивни функции, озеленяване, засенчване и енергийно ефективно осветление. Проектите следва да бъдат съобразени с климатичните условия в Бургас и да използват екологични и устойчиви материали.
Журито ще оценява предложенията по критерии като оригиналност, функционалност, устойчивост, визуално вписване в средата и реалистичност на изпълнението. Общият награден фонд включва първа награда от 2200 евро, втора – 1000 евро и трета – 700 евро, като Община Бургас си запазва правото да възложи реализацията на проекта, класиран на първо място.
Срокът за подаване на проектни предложения е от 19 януари до 20 февруари 2026 г., а резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 2 март 2026 г. Идейните разработки се приемат електронно, като допълнителна информация е публикувана на официалния сайт на зала "Младост“ и платформата на Европейската инициатива за градовете.
Заданието на конкурса и снимки вижте в линка.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Рено" се вряза в дървета, пострада поморийка
18:00 / 19.01.2026
Бургаско влиза в грипна епидемия – вижте какви мерки се въвеждат
17:26 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.